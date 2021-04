Ante encharcamiento del nuevo andador en Tuxtepec, ciudadanía tunde en redes a la autoridad

-La obra municipal se encuentra en los últimos detalles antes de poder ser inaugurada.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La lluvia de este miércoles en el municipio de Tuxtepec, provocó el encharcamiento del nuevo andador de la Avenida Independencia, lo que a su vez ocasionó la molestia de los ciudadanos y que tundieran en redes sociales a las autoridades municipales.

Los memes no se hicieron esperar, ya que a pesar de que fue poca la lluvia que azotó el centro de la ciudad, el andador se encharcó y lo que fue criticado en las redes sociales, además de que cuestionaron que pasará cuando sea la temporada de lluvias.

Este andador iba a ser inaugurado el pasado lunes por la noche, sin embargo debido a que aún faltan algunos detalles, no fue inaugurada por la autoridad municipal.

El banderazo de esta obra se dio el pasado 18 de enero, y se dieron 3 meses como plazo para terminarla, ya que en su momento se informó por parte de las autoridades que no querían afectar a los comercios que están en esa zona.

El costo de la obra es de 6 millones 329 mil 770 pesos con 35 centavos, y contempla la rehabilitación del drenaje pluvial, sanitario, pavimentación, guarniciones y banquetas, colocación de bolardos, portabicicletas, botes de basura, señalamientos.

La obra es parte del presupuesto participativo del 2020, es decir fue elegida por la ciudadanía al momento de acudir a realizar los pagos de sus impuestos, sin embargo por la pandemia no se pudo realizar el año pasado.

