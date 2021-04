Suma pandemia en Oaxaca 45 mil 327 casos acumulados, 120 son contagios nuevos

-La red hospitalaria al 24.5% en su ocupación

-Reportan un total de tres mil 390 defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2021.- La entidad acumula 45 mil 327 casos positivos de COVID-19, con los 120 nuevos contagios que sumó este 20 de abril. En tanto, también registra seis fallecimientos más, para un total de tres mil 390 muertes, así como 41 mil 606 personas recuperadas de la enfermedad, indicaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En el informe oficial de la pandemia, la jefa del departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la institución, Argelia Julián Aquino, destacó que el total de confirmados corresponden a 23 mil 912 hombres y 21 mil 415 mujeres, con el mayor número de contagios en el grupo de edad de 25 a 44 años, con 20 mil 291 pacientes, es decir, el 44.7% del total de positivos.

Agregó que las cifras revelan que las tres mil 390 defunciones acumuladas, representan el 7.48% del global de casos positivos que se han registrado en toda la pandemia; dos mil 188 eran del sexo masculino y mil 202 del femenino.

La funcionaria mencionó que, en el territorio oaxaqueño, se tiene un acumulado de 72 mil 844 notificaciones, el 31.6% han sido negativos y el 6.1% son sospechosos; así como un total de 331 casos activos.

Detalló que los 120 casos nuevos fueron detectados en 45 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 29, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho, Santa Lucía del Camino con siete, Chalcatongo de Hidalgo con seis, así como Heroica Ciudad de Huajuapan de León y San Pedro Mixtepec Distrito 22 con cinco, cada uno; el resto cuatro, tres, dos y uno caso.

Asimismo, aseveró que fueron identificados dos ayuntamientos que contabilizan por primera vez contagios, siendo las localidades de Santa Catarina Ticúa y Santiago Texcalcingo con un caso, respectivamente.

Preciso que, por distribución geográfica, Valles Centrales contabiliza 31 mil 021 casos acumulados, mil 803 fallecimientos y 197 activos; Istmo con tres mil 751, 544 muertes y 49 activos; Tuxtepec con dos mil 877, 341 decesos y siete activos; Costa con dos mil 266, 235 muertes y 35 activos; Mixteca con tres mil 823, 322 perdidas fatales y 32 activos; Sierra con mil 589, 145 fallecimientos y 11 activos.

Reveló que, hasta este martes, hay 146 pacientes hospitalizados, 24 son de nuevo ingreso, por lo que la ocupación hospitalaria se encuentra al 24.5% de manera general; cinco nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad.

Finalmente, Julián Aquino, aseveró que el riesgo de contagio por COVID-19 continúa latente, de ahí que recordó que es necesaria la colaboración de todas y todos para evitar el incremento de contagios, de hospitalizaciones y defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario