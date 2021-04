SSO se deslinda por fallecimiento de mujer frente a hospital civil de Oaxaca

-Refieren que la persona falleció camino al hospital y que se dio acompañamiento a los familiares.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) dieron a conocer que la mujer embarazada que falleció frente al hospital civil Aurelio Valdiviero, murió antes de recibir atención médica, es decir que ya no presentaba signos vitales cuando llegó al nosocomio.

Fue alrededor de las 7:45 de la mañana de este miércoles cuando se reportó el incidente, el parte médico establece que la paciente de aproximadamente 27 años de edad presentaba manos y piel morados, baja temperatura, secreción en la boca, palidez en la piel y no tenía signos vitales.

Los SSO informó que por medio del personal sanitario se dio acompañamiento a los familiares de esta persona, dandoles a conocer que por haber fallecido en la vía pública no se podía redactar un certificado de defunción, además de que no tenían antecedentes médicos.

Cabe recordar que la mañana de este miércoles se reportó que una persona había fallecido frente al hospital civil Aurelio Valdivieso, por presuntas complicaciones de Covid, de acuerdo a las primeras versiones esta persona no recibió atención en la zona de triage, debido a que el personal renunció por falta de pago.

