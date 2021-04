Retomarán operativos en bares y cantinas de Tuxtepec, tras cambio en semáforo epidemiológico

-Las trabajadoras de estos establecimientos deben de contar con su tarjetón y estudios correspondientes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que el estado pasó al color verde de este semáforo epidemiológico, en Tuxtepec, las autoridades competentes empezarán operativos en los diversos bares y centros nocturnos, con la finalidad de verificar que las mujeres que trabajan en estos espacios cuenten con su tarjetón correspondiente.

El médico municipal de Tuxtepec Mauro Silva informó que en próximos días empezarán estos operativos, ya que estuvieron suspendidos debido a la pandemia, y una vez retomándolos van a verificar que las trabajadoras cuenten con su tarjetón, pero además tengan sus estudios como lo marca la ley.

Lo que las trabajadoras de los centros nocturnos y bares deben de tener son sus estudios de sífilis, y aunque aseguró que sí han estado acudiendo unas 30 mujeres semanalmente a revisiones, se espera que una vez que abran más establecimientos de este tipo la demanda aumente.

En caso de que las mujeres no tengan ni su tarjetón ni sus estudios correspondientes, las llevarían a la comandancia de la policía municipal, en calidad de presentada únicamente y pagarán una multa correspondiente pero para esto deben de ponerse en regla con la documentación.

Antes de la pandemia iban unas 200 mujeres al consultorio, posteriormente la cifra bajó hasta 30 mujeres, sin embargo se espera que en próximos días aumente el número.

Pidió a las mujeres a acudir a sus revisiones y evitar ser sancionadas.

