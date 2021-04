Propone Diputado que de continuar Oaxaca en semáforo verde, se puedan realizar 4 lunes de cerro

–Señaló que de esta manera se pueda reactivar la economía oaxaqueña, cuidando siempre la salud de la población

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a las afectaciones económicas que ha provocado la pandemia por Covid, es necesario que se analice la posibilidad de realizar cuatro fiestas de “Los lunes del cerro”, siempre y cuando la entidad se mantenga en semáforo verde hasta el mes de julio, cuidando en todo momento no poner en riesgo la salud de la población.

El Diputado Local César Morales Niño dijo en su participación en la sesión de la diputación permanente de este miércoles, que se analice esta posibilidad debido a que las fiestas de la Guelaguetza generan una derrama económica considerable, lo cual ayudará al comercio, prestadores de servicio y al sector turístico a tener un repunte en sus ingresos.

Por ello presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador Alejandro Murat que se instruya a las Secretarías de Turismo y de Salud, para que coordinen esfuerzos para que se pueda organizar esta festividad en caso de ser posible, la iniciativa propone tener un control en los aforos en los centros de espectáculos, incluyendo el auditorio Guelaguetza.

Señaló que la propuesta de realizar por única ocasión 4 lunes del cerro, es para que en cada función haya el 50 por ciento de aforo en el auditorio, refirió que si estas actividades se organizan con anticipación y cuidando las medidas sanitarias, será posible la reactivación económica de la entidad.

Además mencionó que es importante informar y cumplir con la medida del distanciamiento social, pues en las festividades del día de muertos, navidad y fin de año, se vio una concentración considerable de personas en espacios públicos sin ninguna medida, situación que provocó un repunte en los contagios de Covid en todo el estado.

