Murat sin dar respuesta para activar la central camionera y el reordenamiento vial en Tuxtepec: líder transportista

-Dijo que por la falta de clases y la pandemia el 50% de las unidades están trabajando, lo que repercute en la economía de los concesionarios.

Alex Morales

El Delegado de la Alianza de Transporte, Pasaje y Turismo en la cuenca, José Guadalupe Contreras Magallon, reiteró una vez mas que el Gobernador del Estado Alejandro Murat le sigue dando vuelta a la central camionera y señaló que hasta el momento son puras promesas que no se han cumplido.

Resaltó que este proyecto es necesario para el reordenamiento vial dentro del casco urbano y de esta manera liberar las calles de este tipo de transporte, lo cual vendría a beneficiar a los transportes urbanos y taxis de sitios, una vez que las 18 terminales que existe en la ciudad queden instaladas en la periferia de Tuxtepec.

Así mismo dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de parte del Gobierno del Estado para que el proyecto se concrete, siendo que la última vez que arribó a esta ciudad reafirmó su compromiso con los transportistas para que por fin se diera este reordenamiento y eche andar la central camioneta que desde hace ya varios años han estado exigiendo.

Recalcó la importancia de contar con este proyecto vial, pues exigen Murat Hinojosa que cumpla con lo prometido, sostuvo que por la pandemia y la falta de clases, solo están trabajando el 50% de las unidades, lo que viene afectando la economía de los consecionarios por esta situación.

De esta manera Contreras Magallon añadió que pese a esta crisis se sigue otorgando el subsidio a las personas de la tercera edad y a estudiantes aunque a pesar de que no hay clases lo que disminuye la entrada económica a los que trabajan en este sector.

Por otro lado dijo que la Secretaría de Movilidad les está invitando a cubrir con las tenencias y otros requerimientos ademas de capacitaciones, sin embargo explicó que todo esto tiene un costo, algo que nonestan dispuesto a invertir los consecionarios debido a la mala racha por la que estan pasando debido a la pandemia.

Por último agregó que las tarifas en Oaxaca están muy rezagados a comparación de otros Estados, por lo que aseveró que un ajuste a las tarifas vendría ser un aliciente para los prestadores de servicios para salir adelante de esta crisis.

