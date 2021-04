Muere mujer embarazada frente a hospital civil de Oaxaca

-Primeros reportes indican que presentaba síntoma de Covid. Señalan que no había personal que la atendiera.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Una mujer embarazada falleció a bordo de un automóvil frente al hospital civil Aurelio Valdivieso, de acuerdo a los primeros reportes, no hay personal médico en el área de triage, debido que renunciaron por falta de pago, por lo que los familiares decidieron llevarse el cuerpo del lugar.

Los familiares llegaron en un vehículo tipo Chevy color rojo, en él venía la mujer embarazada, quien presentaba fiebre y dificultad para respirar, síntomas que son relacionados con el Covid, algunas versiones refieren que cuando llegaron al hospital pidieron el apoyo, sin embargo les dijeron que no había personal en el área de triage.

Cuando los familiares regresaron al vehículo, se dieron cuenta de que ya no reaccionaba, por lo que decidieron retirarse del lugar con el cuerpo, algunos médicos que se encontraban fuera del hospital, mencionaron que por la condición de la mujer, ya había fallecido y no podían intervenir porque se trataba de un posible caso de Covid, además de que no contaban con las medidas de protección.

