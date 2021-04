Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, fue detenido por fraude

-El empresario es acusado por al menos 20 personas en Miami, entre ellas Alejandra Guzmán, de haberles hecho fraude a través de inversiones y negocios

Ninel Conde una vez más se encuentra en el ojo del huracán y es que se anunció que su actual esposo el empresario Larry Ramos fue detenido por el FBI por fraude millonario.

De acuerdo con el porgrama Ventaneando, Ramos es acusado por más de 200 personas, que fueron víctimas de sus engaños y que fueron defraudados con 22 millones de dólares, entre las personas que invirtieron su dinero con él se encuentra la cantante Alejandra Guzmán y sus exmanagers.

Larry y Ninel fueron detenidos en Estados Unidos el pasado viernes, luego de que la actriz y cantante acudiera la semana pasada a los Latin American Music Awards, en Miami, Florida. Se ha dicho que también la mexicana fue apresada, pero que después se puso en libertad.

