La actriz Victoria Ruffo revela que tuvo COVID-19 y aún no se recupera del todo.

-La actriz Victoria Ruffo contó todo lo que padeció junto a su familia durante la enfermedad y el aprendizaje que esto le dejó para la vida.

La bella actriz Victoria Ruffo contó todo lo que padeció junto a su familia durante la enfermedad y el aprendizaje que esto le dejó para la vida.

Al COVID-19 pocos han sido los que se han librado de contagio y la actriz Victoria Ruffo no fue una de ellas. Pues hace poco reveló el tormento de haber tenido la enfermedad que le afectó a finales del 2020.

La enfermedad la hizo permanecer varios días encerrada, debido a los padecimientos como tos, diarrea, pérdida de gusto y olfato. “Estuvimos encerrados 20 días cada uno en su habitación. Gracias a Dios, ellos fueron casi asintomáticos, se recuperaron sin problemas”, aseguró.

Pero para Victoria fue un poco más fuerte, pues meses después todavía no se recupera del todo: “Yo tuve algo de tos, diarrea, perdí gusto y olfato y hasta hoy no los recupero cien por ciento”, explicó.

Sobre su estado pulmonar dijo que están en buen estado y que no necesitó ir a un neumólogo, lo que define como una bendición de Dios.

