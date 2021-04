Denuncian ataque armado de policía capitalina a dos jóvenes

–Uno de ellos presenta heridas en estómago y en una de sus piernas, se encuentra internado en hospital civil de Oaxaca

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este martes dos trabajadores de un comercio local de la colonia Morelos, fueron agredidos por elementos de la policía municipal, uno de ellos resultó herido por los disparos que hicieron los uniformados, este trabajador se encuentra internado en el hospital civil de la capital oaxaqueña.

Arely Rodríguez Vicente, quien es la empleadora de estos trabajadores, comentó la mañana de este miércoles que sus empleados habían salido a la tienda cuando fueron interceptados por dos policías a bordo de una motopatrulla, ella mencionó que los policías intentaron quitarle una mochila que llevaban sin ninguna explicación, esto provocó que se diera un forcejeo y los uniformados hicieron ocho disparos.

El trabajador herido presentó una herida en el abdomen, una en la pierna y 3 “rozones” en distintas partes del cuerpo, Arely Rodriguez dijo que cuando gritó que estaba grabando, los policías se subieron a la motopatulla y se retiraron del lugar, luego de esto llamó al 911 para reportar el incidente, los hechos se dieron a las 7:45 de la tarde, minutos después llegaron otros policías sin embargo le dijeron que fueron para atender el llamado de una supuesta riña.

Agregó que hizo varias llamadas más al 911 sin obtener ningún tipo de respuesta, fue hasta la mañana de este miércoles cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), comentó que no se quiso mover del lugar para evitar que levantaran los casquillos y de esta manera se perdiera la evidencia.

En un video grabado por una cámara de seguridad, se aprecia que cuando los policías le marcan el alto a los trabajadores, al negarse, uno de los elementos los empuja y es cuando se da el forcejeo.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario