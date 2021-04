Chester y Marcos Bravo representan una importante oportunidad para el desarrollo de Tuxtepec: Autoridades

-Por primera vez en muchos años, se podrá conectar a la ciudad con el crecimiento de la capital del estado

Cristian Miranda

Tuxtepec, Oaxaca.- Dando respuesta a la invitación entregada en días pasados y extendida por parte de autoridades auxiliares, agentes de policía y presidentes de colonia de Tuxtepec, Jorge Antonio Illescas Delgado “Chester” se reunió con ellos en una importante mesa de trabajo para escuchar las problemáticas más arraigadas en el municipio.

Los representantes de colonias y comunidades expusieron las limitaciones y necesidades que han presentado a lo largo de todos estos años, las cuales no han podido ser resueltas por ninguna de las autoridades competentes, por lo que se organizaron y buscaron a Chester para plantearlas y buscar la mejor solución.

“Decidimos organizarnos pues desafortunadamente no somos escuchados, hemos visitado a las autoridades que deberían de apoyarnos para dar soluciones pero solamente nos dan largas, sabemos que el amigo Chester ha podido gestionar y apoyar desde su trinchera, nos acercamos y estamos aquí planeando como seguir adelante” señalaron.

Durante la reunión se escucharon las problemáticas presentes en importantes puntos del municipio en todos los sectores, pero también se dieron propuestas para crear una agenda de trabajo y dar solución a todas ellas.

Estuvo también presente Marcos Bravo, sumándose con ideas viables, puntualizando los pasos a seguir para lograr consolidar en una sola fuerza todas las acciones a favor de las comunidades y colonias de nuestra ciudad.

Los organizadores de la reunión de trabajo coincidieron en que Chester representa una oportunidad importante para el desarrollo del municipio y, de esta manera por primera vez en muchos años se podrá conectar a Tuxtepec con el crecimiento de la capital del estado, beneficiando a todos los sectores actualmente abandonados.

Por su parte Chester agradeció la invitación y el haber sido tomado en cuanta para escucharles, aseguró que trabajando en equipo se alcanzarán todos los objetivos y se darán las soluciones que se esperan desde hace muchos años para Tuxtepec.

