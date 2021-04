Cambio de dirección en el Registro Civil generó retraso de papelería de actas de nacimiento en el estado

–Asegura Aury Alonso que será en la próxima semana cuando regularice la papelería para atención al público una vez tomada la propuesta de la Dirección Estatal.

Alex Morales

La oficial del Registro Civil de Tuxtepec Aury Alonso Bravo, señaló que en esta semana se regularizarían las entregas de actas de nacimiento, esto luego de reconocer que hubo un retraso en papelería debido al cambio en la dirección Estatal lo que provocó la impresión de la hoja para El servicio a los usuarios

Informó que el cambio que se dio en la dirección estatal del Registro civil con la salida de Cristian Hernández Fuentes, y con la llegada de Rosa Nidia Villalobos quien podría tomar protesta este día en la capital del Estado, por lo que prevé que en la próxima semana se regularice el servicio de actas de nacimiento en Tuxtepec

Por otro lado, indicó que los cajeros automáticos ha tenido una gran respuesta por parte de la ciudadanía, sin embargo dijo que no se tiene los registros de cuantos imprime al día ya que el cajero que se encuentra en esta ciudad está bajo resguardo y responsabilidad del Gobierno Municipal.

En lo que respecta al servicio durante el semáforo verde comentó que se seguirá trabajando de la misma manera como se ha venido haciendo para que no exista riesgo de contagio, por lo que explicó que se sigue atendiendo a 20 usuarios por día.

