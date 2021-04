Afirma gobierno de Oaxaca de Juárez que joven involucrado en riña con policías tiene antecedentes

-En un comunicado la autoridad municipal menciona que uno de los policías resultó herido y por ello rindió su declaración a la FGEO.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno municipal de Oaxaca de Juárez dio a conocer que uno de los jóvenes involucrados en un incidente con policías municipales, tiene un historial de varios ingresos a los separos, asimismo indicó que uno de los elementos resultó herido en la presunta riña y que dio su declaración de los hechos a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

A pesar de mencionar que uno de los policías resultó herido, el gobierno municipal no da a conocer qué tipo de herida y en qué parte del cuerpo fue lesionado el elemento de la policía municipal, aunque en el video se aprecia que uno de los jóvenes lanza varios golpes en contra de los uniformados.

En el comunicado emitido por la autoridad municipal no se dice nada sobre el estado de salud del joven que resultó herido y que se encuentra recibiendo atención médica en el hospital civil, de acuerdo a versiones de su empleadora, este joven tiene una herida en el estómago, una en la pierna y varios “rozones”, producto de los disparos que realizaron los uniformados.

El gobierno capitalino afirma que están colaborando con la Fiscalía en las investigaciones, luego de que se dio a conocer un video en el que se ve a dos elementos de la policía municipal que se acercan a dos jóvenes, quienes al no detenerse para ser revisados, uno de los uniformados los empuja y es cuando se da el forcejeo.

De acuerdo a la versión dada por Arely Rodríguez Vicente, quien es la empleadora de estos jóvenes, los elementos se retiraron del lugar cuando se les dijo que los estaban grabando, además denunció que no hubo la atención adecuada por parte de las corporaciones, a pesar de haber llamado al 911.

