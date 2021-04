30 de abril concluye periodo oficial de preinscripciones para educación básica

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2021.- El próximo 30 de abril, concluye el periodo oficial de preinscripciones para el ingreso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación preescolar, primaria y secundaria correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, derivado de la ampliación de plazos otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), mediante la circular SGE.DPE/0001/2921 autorizó que el trámite se realizara por medios digitales, a distancia incluyendo el correo convencional, correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o Buzón Escolar, con apego a las medidas preventivas para evitar contagios del COVID-19.

Con base en las estadísticas de las preinscripciones, es posible planear los recursos humanos, financieros y de infraestructura educativa, así como en estos momentos de educación a distancia realizar las mejores estrategias para que las y los niños y adolescentes en edad escolar cursen sus estudios de nivel básico y logren los aprendizajes esperados.

El Instituto reitera que las preinscripciones en las escuelas públicas de los niveles básicos deben darse sin ningún condicionamiento, haciendo efectivo el derecho a la educación, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para orientación sobre trámites y servicios esenciales se encuentra disponible cuenta el número 800 433 76 15 y el servicio de chat en línea en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

