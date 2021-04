Pretenden vacunar a más de 34 mil niños de la Cuenca, en Jornada contra rubéola y sarampión

-La jornada va dirigida para menores de 1 a 5 años

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes inició la jornada de vacunación contra rubeola y sarampión, misma que tiene como objetivo el de vacunar a 34, 090 niños de la Cuenca del Papaloapan, así lo dio a conocer el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón.

Señaló que se espera cubrir por lo menos más del 95% de la meta, y en caso de que lleven a sus hijos se pide respetar las medias de la sana distancia, y sobre todo portar cubrebocas.

En el caso de la rubeola, explicó que en las mujeres embarazadas provoca malformaciones congénitas, o problemas congénitos que en el transcurso de la vida de los hijos se ven las complicaciones, en el caso del sarampión provocó defunciones importantes, por lo que es importante que todos estén vacunados.

Esta jornada de vacunación durará 10 semanas y se espera que concluya en el mes de julio, por lo que hizo el llamado a los padres de familia, para que acudan a los puestos de vacunación y se les apliquen las dosis a sus hijos.

Además de que constantemente van a estar dando a conocer donde van a estar los puestos y así protegerlos de los 1 y 5 años de edad, sin embargo en caso de que a los menores de los 5 a 9 años les falten algunas vacunas, se les aplicarán.

