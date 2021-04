Manuel Orozco Sumano denuncia agresión de parte del tesorero del colectivo de artistas del “Jardín Labastida”

-Si el ayuntamiento no toma cartas en el asunto, hará otro tipo de actividades para que se les suspenda el permiso, advirtió



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Manuel Orozco Sumano se deslindó de los señalamientos que hicieron en su contra un grupo de artistas del “Jardín Labastida”, dijo que cuenta con documentos que lo avalan para cuidar y mantener el orden de este espacio público que se ubica sobre el andador turístico de la capital oaxaqueña.



También negó tener intensión de manejar el recurso económico que se recauda por la venta de las obras que exhiben en ese lugar, incluso mencionó que la mesa directiva cobra el cinco por ciento de comisión por cada obra que se vende, de este recurso dijo, el tesorero Juan Carlos Luna no rinde cuentas.



Orozco Sumano, manifestó que el pasado domingo tanto él como su abogado fueron agredidos, incluso mencionó que al lugar llegaron elementos de la policía municipal e inspectores, quienes se lo querían llevar, sin embargo no pudieron hacerlo, incluso mostró unos golpes que traía en su brazo derecho.



Por estos hecho dijo que presentó una denuncia formal, también mencionó que si el ayuntamiento no toma cartas en el asunto, hará otro tipo de actividades, para que se les suspenda el permiso para montar su exhibición cada fin de semana.



Fue la mañana de este martes cuando un grupo de artistas en el “Jardín Labastida” manifestó que Manuel Orozco Sumano pretende dividirlos y generar conflictos entre ellos, además manifestaron no estar de acuerdo en que esta persona forme parte de la mesa directiva.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario