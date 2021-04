Localiza FGEO a tres mujeres reportadas como desaparecidas en la región de Valles Centrales

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 20 de abril de 2021.- Como parte de las acciones de procuración de justicia en las regiones, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) localizó y presentó ante el Ministerio Público a una mujer mientras que dos adolescentes fueron entregadas a sus familiares, ya que estaban reportadas como desaparecidas en abril de 2021, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con los reportes, una mujer identificada como Yery S. A. fue vista por última vez el 10 de abril de 2021, cuando se encontraba en inmediaciones del municipio de San Pedro Ixtlahuaca. Tras ser localizada fue presentada de manera inmediata ante el Ministerio Público.

Por otra parte, la adolescente Irixy S. H. P. fue vista por última ocasión el 17 de abril del presente año. Asimismo se tuvo reporte de la adolescente Yarintzi J. A. A., quien fue vista por última vez el 18 de abril de 2021.

Ante estos hechos y tras la denuncia presentada por sus familiares, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva investigación -a través de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones-, ejecutando sendos operativos en el que se logró localizar a las tres mujeres antes mencionadas en inmediaciones de la región de Valles Centrales.

La Fiscalía General reitera su compromiso de realizar las acciones necesarias para localizar a ciudadanos reportados como no localizados en las diferentes regiones de la entidad.

