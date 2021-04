Instalarán once puntos de vacunación contra Covid-19 en Ciudad Ixtepec

-Se atenderá del 21 al 23 de abril en horario de ocho de la mañana a seis de la tarde

Daniel Avendaño

Oaxaca, Oaxaca.- El gobierno de México dio a conocer por medio de un comunicado que en siete municipios de la dirección regional de Ciudad Ixtepec, se instalarán 11 puntos de vacunación donde se estarán aplicando poco más de 9 mil vacunas, tan solo en Ciudad Ixtepec se recibirán 4 mil 500 vacunas en dos sedes.



Uno de los puntos es la explanada de la iglesia católica de “El Mezquite” donde a partir de este 21 de abril se estarán atendiendo a las localidades de Aguas Calientes la Mata, La cueva, Mena ,Mazahua, Morrito y el 22 se atenderán a las comunidades de Santa Rosa, Cieneguilla, El mezquite y Chivixhuyo.



Los demás puntos son la explanada Municipal de Chivela, la Unidad Médica Rural del IMSS de Magdalena Tlacotepec, la Explanada Municipal de Santiago Laollaga, el Internado Santos Degollado de Ciudad Ixtepec, el Corredor del Palacio Municipal de El Espinal, la Explanada Municipal de Santo Domingo Chihuitán, el Auditorio Pánfilo C. Toledo de Asunción Ixtaltepec, el Domo Municipal de San Pedro Comintancillo, en el Salón Comunal de Santiago Ixtaltepec se atenderán a las comunidades de Lázaro Cárdenas, Sitio Las Flores y Santiago Ixtaltepec.



El horario en que estarán aplicando las vacunas es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, los documentos que deben llevar consigo son el folio de registro, la CURP y credencial de elector, el Istmo de Tehuantepec es la última región en la que se recibe la vacuna en el estado, retraso que ha causado reclamos del personal médico, autoridades municipales y pobladores.

