Inician campaña de vacunación contra sarampión y rubéola en Loma Bonita

-Se estará aplicando en varios puntos de la ciudad, así como en colonias y barrios de la capital piñera.

Loma Bonita, Oaxaca.- En el municipio de Loma Bonita inició este martes la jornada de vacunación a niños de 1 a 5 años, contra el sarampión y la rubéola, en donde se instalaron puestos de vacunación en varios puntos del casco urbano.

Durante una semana se estarán vacunando en el hospital Comunitario, así como en módulos ubicados en colonias y barrios de la capital piñera .

Se recomienda a la ciudadanía que acuda con los menores para aplicar la vacuna, respetando los protocolos sanitarios como el uso de cubrebocas y gel antibacterial.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón, dijo que se tiene como objetivo vacunar a 34, 090 niños de la Cuenca del Papaloapan.

