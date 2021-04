Facebook tendrá podcast y salas de audio

-Será añadida una herramienta para la creación de audio



Este lunes, Facebook informó que sus usuarios podrán “escuchar podcasts directamente en la plataforma de Facebook” en los próximos meses, debido a que este tipo de contenido fue bien recibido durante la pandemia de COVID-19.

Además, será añadida una herramienta para la creación de audio, de formatos sonoros cortos y “salones de conversación” de audio en directo en donde los usuarios escuchan o participan de discusiones sin imagen.

Facebook busca mantenerse en las últimas tendencias y seguir en el gusto de los seguidores más jóvenes, por ejemplo, sacó un nuevo formato llamado “Reels” en Instagram, similares a los de TikTok.

En el caso de la videoconferencia Zoom y luego del Clubhouse, Facebook amplió sus funciones de video y audio en vivo.

Con información de Ya!FM

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario