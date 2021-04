Egresados normalistas se deslindan de actos vandálicos realizados por el CENEO

-Dijeron no formar parte de esta organización estudiantil

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Egresados normalistas de la generación 2016-2020 se deslindaron de los actos vandálicos que han cometido estudiantes adheridos a la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) durante los días que se estuvieron manifestando en varios puntos de la capital oaxaqueña.

Dijeron no pertenecer ni formar parte de esta organización estudiantil, asimismo desmintieron algunos comentarios vertidos en algunos medios de comunicación, en dónde se menciona que están involucrados en el movimiento normalista, por ello difundieron un video para aclarar esta situación.

Los normalistas entregaron el pasado 6 de abril un pliego petitorio al Gobierno del Estado para que se les dé solución a sus demandas, minutos más tarde bloquearon varias calles del centro histórico, el 9 de abril vandalizaron unas oficinas del IEEPO que se ubican sobre la calle violetas en la colonia reforma.

El 12 de abril bloquearon la carretera 190 a la altura de las antiguas instalaciones del IEEPO, cuando los reporteros cubrían esta actividad, se fueron encima de ellos para agredirlos, se reportó en su momento un celular robado y algunas cámaras dañadas, así como trabajadores de los medios golpeados.

El 15 de abril vandalizaron el edificio histórico de la Sección 22, quemaron la puerta y tomaron varias oficinas del sindicato, quemaron varios documentos importantes, un día después el magisterio reprobó esos actos y los invitó a continuar con sus movilizaciones respetando los principios del magisterio “Movilización-negociación-movilización”.

