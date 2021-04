Contabilizan los SSO 124 casos nuevos de COVID-19, durante fin de semana

-Se exhorta a usar el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no acudir a lugares concurridos y hacer ejercicio.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 19 de abril de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que de acuerdo al panorama epidemiológico de este fin de semana -17, 18 y 19 de abril- se han notificado, 124 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 42 municipios, que hacen un total de 45 mil 207 casos acumulados.

Así lo dio a conocer la Jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, quien detalló que se han notificado 72 mil 504 casos de los cuales 22 mil 722 son negativos, hay cuatro mil 575 sospechosos, 41 mil 552 se han recuperado, hay 271 casos activos y lamentablemente cuatro decesos que suman tres mil 384.

Destacó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 30 mil 952 casos confirmados y mil 799 defunciones, Istmo tres mil 736 y 544 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 875 y 341 muertes, Costa dos mil 260 y 234 defunciones, Mixteca tres mil 802 y 321 muertes, y la Sierra mil 582 y 145 fallecimientos.

Señaló que los 124 casos nuevos de los días 17, 18 y 19 de abril, se ubican en 42 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 48, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Santa María Atzompa y Juchitán de Zaragoza cinco cada uno, San Pablo Etla cuatro, el resto tres, dos y un caso.

Nakamura López, dijo que las tres mil 384 defunciones el grupo de edad más afectado es del 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 con mil 602, 753 y 498 respectivamente; por sexo, dos mil 184 son hombres y mil 200 mujeres; las comorbilidades asociadas son en primer lugar la hipertensión arterial, seguido de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Dijo que la ocupación hospitalaria al día de hoy es de 22.7%, con 135 camas ocupadas, de un total de 596 disponibles; hay cinco hospitales con el 100% de ocupación y 14 nuevos hospitalizados.

Por Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales cuenta con 78 camas ocupadas con un 25.1%, Istmo 21 camas ocupadas con 17.6%, Tuxtepec 14 camas ocupadas con 23.7%, Costa ocho camas ocupadas con un 15.1% y Mixteca 14 camas ocupadas con 38.9% y la Sierra 0%.

Informó que hay seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, entre ellos el hospital general de zona número 1 del IMSS, el hospital regional Presidente Juárez del ISSSTE, hospital general “Dr. Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, hospital móvil, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y ante cualquier emergencia llamar al 911.

Finalmente, recordó el uso del cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no acudir a lugares concurridos y hacer ejercicio.

