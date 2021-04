Así lucen los integrantes de Backstreet Boys, 28 años después

-Un 20 de abril de 1993 surgió una de las “boybands” más exitosas, que continúa en el agrado de su público

Después de haber iniciado juntos hace 28 años, los integrantes de los Backstreet Boys, una de las boybands más exitosas en los años 90 y 2000, continúa en el agrado de su público.

Las fanáticas de cinco chicos que conformaron la agrupación un 20 de abril de 1993, siguen sus vidas a través de las redes sociales.

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, A.J McLean y Howie Dorough continúan siendo escuchados a través de temas como “Larger tan lifer”, “Everybody”, “I Want It That Way”, entre muchos otros.

Así lucen ahora los cinco integrantes de los Backstreet Boys, quienes en el 2020 dieron varios conciertos en la Ciudad de México con un lleno total:

Con información de XEU Noticias

