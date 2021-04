Artistas del “Jardín Labastida” denuncian a Manuel Orozco Sumano de generar conflicto interno

–Señalaron que los ha amenazado diciendo que si dicen o hacen algo, hablará con sus abogados para con plantarse en el jardín.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Artista que exponen sus obras en el jardín “Antonia Labastida”, dijeron que Manuel Orozco Sumano pretende dividirlos y generar conflictos entre ellos, además manifestaron no estar de acuerdo en que esta persona forme parte de la mesa directiva ya que señalan no es artista, pues su actividad principal es ser comerciante, además dijeron que tanto él como su esposa se hacen pasar por artistas cuando en realidad no lo son.

Agregaron que Orozco Sumano se dedica a la comercialización de diversas obras de arte y que el jardín “Antonia Labastida” es un espacio para que los artistas puedan exhibir sus obras, asimismo indicó que Manuel Orozco Sumano les ha dicho que ya no den espacios a artistas, pues esos lugares los quiere para los artistas que él representa, esto a pesar de ser quien tiene la mayor cantidad de espacios.

Incluso los artistas mencionaron que los ha amenazado diciendo que si dicen o hacen algo, hablará con sus abogados para con plantarse en el jardín “Antonia Labastida”, además dijeron que en días pasados un compañero sufrió un accidente y le dieron un apoyo, situación que Orozco Sumano cuestionó y señaló que de esa manera se estaban robando el dinero.

Otro de los artistas dijo que responsabilizan a Manuel Orozco Sumano de cualquier acción en contra de los que integran este grupo de artistas, además mencionaron que a esta persona no lo respalda ninguno de ellos, finalmente comentaron que hace unos días llegó con un abogado a intentar generar una riña, para dividir al grupo y poder conseguir los espacios que quiere.

El “Jardín Labastida” se ubica en la esquina de las calles Abasolo y Alcalá sobre el andador turístico en el centro histórico de la capital oaxaqueña.



