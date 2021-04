Ante “migración” de ventas presenciales a lo digital, ofrecen curso para impulsar a las empresas

-“Inteligencia Artificial” es el curso que orientará al sector comercial en Tuxtepec para el manejo de las plataformas digitales.



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- La pandemia de covid-19 obligó a cientos de comercios a ocupar las redes sociales para ofrecer un servicio o producto, pero realizarlo de forma adecuada es la diferencia entre una venta exitosa o no, por lo que es importante tener el conocimiento necesario.



Por ese motivo, con el fin de orientar a los comerciantes en Tuxtepec sobre el uso de las tecnologías y plataformas digitales, el Instituto de la Juventud desarrollará el curso gratuito “Inteligencia Artificial”.



Marisol Mejía Guerrero, directora del Instituto Municipal de la Juventud, dijo que este curso, es de apoyo a los emprendedores, para que aprendan a manejar y explotar las plataformas digitales a través de un dispositivo móvil.



Este curso se impartirá el próximo sábado 24 de abril, pero de ser necesario, según la demanda, se podría realizar una segunda edición para que más personas tengan al alcance los conocimientos para el uso de las tecnologías para la venta de sus productos y servicios.



Este curso estará limitado a veinte personas y a cuatro días del evento sólo quedan disponibles 6 lugares. Los interesados deben acudir a las oficinas del IMJUT para mayores informes y para el curso solo necesitan llevar una Tablet, iPad, lap top o teléfono celular; no hay límite de edad.

