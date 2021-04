AMLO ha violentado consecutivamente Estado de Derecho denuncia MC en Oaxaca

-Además dijeron que se vive una crisis institucional debido a ciertas acciones que ha cometido el mandatario nacional



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ha estado violentando de manera consecutiva el estado de derecho, además se vive una crisis institucional debido a ciertas acciones que ha cometido el mandatario nacional, así lo manifestó el Representante del Movimiento Ciudadano (MC) ante el Consejo Local del INE en Oaxaca Ramsés Aldeco Reyes Retana.

Por ello dijo que es importante acudir a las instancias correspondientes al detectar cualquier falla o ilegalidad, para que sean estas instancias las que emitan un pronunciamiento al respecto, esto lo mencionó debido a que en la conferencia matutina del gobierno federal del pasado 16 de abril, se hicieron referencia a los apoyos que se han entregado en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.



Por su parte el Representante de MC ante el Consejo Distrital 08 del INE Alejandro de Jesús Méndez Díaz, dijo que no se busca cancelar las conferencias matutinas, sino que no se haga publicidad de los apoyos que entrega el gobierno federal, toda vez que ya se iniciaron las campañas a diputados federales y eso está vetado por la ley.



Otro punto que podrían impugnar es que la Cámara de Diputados avale ampliar por dos años más la Presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hecho que es inconstitucional, cabe recordar que el Senado de la República aprobó que el magistrado siga al frente del poder judicial del país.

