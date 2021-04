Vecinos piden que Jardín Conzatti en Oaxaca, no sea usado para eventos políticos y comerciales

-Exigen lo mismo para las plazuelas del Carmen Alto y el Jardín Carvajal.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Vecinos de las áreas del Jardín Conzatti, del Jardín Carvajal, Cármen Alto, manifestaron estar en desacuerdo que esos lugares no sean utilizados para eventos políticos o comerciales, pues son áreas de esparcimiento y recreación familiar.

Los vecinos colocaron lonas en el Jardín Conzatti para dar a conocer de manera pública su posicionamiento, señalan que estos lugares han sido utilizados anteriormente para eventos comerciales y políticos, por ello piden la intervención de las autoridades estatales y municipales.

Una de las principales molestias además del ruido y la aglomeración de personas, es que luego de haberse realizado algún evento, los asistentes dejan la basura en el piso dando un mal aspecto a estos lugares que son usados por los vecinos para hacer ejercicio y otra actividad de recreación.

El jardín Conzatti se encuentra sobre las calles Valentín Gómez Farías, Jacobo Dalevuelta, la avenida Reforma y Díaz Quintas, a unos metros del paseo Juárez el Llano, frente a este espacio público se ubica una Unidad de Medicina Familiar del IMSS.

