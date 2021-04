Reportan taxistas de Tuxtepec pérdida de hasta un 30% por mala planeación de obras en la ciudad

-Luis Alfonso Reyes, señaló que el gobierno Estatal tuvo que haberse coordinado con el gobierno municipal y la policía vial, para evitar el congestionamiento que afecta a todos en general.

Alex Morales

Taxistas de Tuxtepec manifiestan sus inconformidades por las calles que se encuentran cerradas en la ciudad, causándoles pérdidas de hasta un 30%, esto debido a la mala planeación de obras, así lo señaló Luis Alfonso Reyes Sánchez presidente de la unión de chóferes 30 de Noviembre

En un recorrido por las principales calles de la ciudad el conductor dejó sentir su molestia por los trabajos que realiza el gobierno del estado, asegurando que es un proyecto con falta de planeación, originando varios cuellos de botellas en diferentes avenidas, lo que está provocando intenso tráfico en toda la ciudad y causando retrasos a los conductores.

También resaltó el presidente de los taxistas, que este proyecto tuvo que haberse coordinado, con el Gobierno municipal y la policía vial para que no hubiera este problema que ha generado pérdidas económicas, sobre todo para los prestadores de servicios de este gremio.

Así mismo señaló que no hay movilidad vial por las 2 obras que se están realizando en el casco urbano, aunado al ambulantaje que también es parte de la problemática, ya que estos invaden las calles, apuntó, por lo que esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para desfogarse el tráfico que se genera en pleno centro de la ciudad.

Señaló, que el cierre de la avenida Independencia y calles como Zaragoza, Arista, Iturbide y sobre todo Juárez que presenta otra problemática que se esta creando por el cierre de esta Avenida entre esta calle e Hidalgo, lo cual dijo que debió planear mejor antes de cerrarle el espacio para llegar al bulevar Antonino Fernández que fue creado para desfogar el tráfico de la ciudad.

De esta manera explicó que las emergencias para llegar a los hospitales han desaparecido con el tráfico, ya que consideran un riesgo en trasladar a los enfermos ya sea en vehículo particular o ambulancia ya que indicó que en ninguno llegaría a tiempo a pesar de que fuera un caso de vida o muerte.

