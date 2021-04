RAE incluye la palabra “covidiota” en su diccionario histórico

El Diccionario Histórico de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) sumó 715 nuevas palabras, en una actualización donde se hizo notoria la presencia de la pandemia de Covid-19. Entre los nuevos miembros de esta familia destacan coronavirus y sus derivados (coronaplauso, coronabebé) y covid (covidiota, covidioma, covidianidad).

De acuerdo con el diccionario histórico de la RAE, la palabra “Covidiota” viene de la voz en inglés “covidiot”, identificada por primera vez en 2020 y retomada en diferentes lugares, incluyendo prensa y población en general. De acuerdo con el diccionario Oxford Advanced Learner’s Dictionary, está basada en la fusión de las palabras “covid” e “idiot”.

“Persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de covid”, es la definición que otorga la RAE, basada principalmente en publicaciones estadounidenses que empezaron a difundir este concepto.

La RAE define el diccionario histórico como un elemento nativo digital que describe la historia del léxico de la lengua española.

Este diccionario fue difundido por primera vez en 2013, y desde entonces ha recibido actualizaciones periódicas.

Además de “covidiota”, este año se incluyeron otras palabras como “chal”, en cuestiones de moda e indumentaria o “algarrada”, en la categoría de armas y máquinas bélicas.

Con información de TV Azteca

