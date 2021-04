Promoverá Bety Montoya el voto Morenista en el Distrito 01 en respaldo a los candidatos

–Mencionó que no es un premio de consolacion ni mucho menos, sino que por convicción es Morena y es su deber apoyar a sus candidatos tal y como lo ha venido haciendo desde la fundación de el partido.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Luego de haber renunciado sus aspiraciones políticas para participar por la Diputación Local del Distrito 09, Beatriz Acevedo Montoya reapareció nuevamente en la vida política, pero ahora como coordinadora municipal en la promoción al voto para el partido Morena.

En entrevista a este medio de comunicación aprovechó para agradecer a Luisa Sánchez Coordinadora Estatal para el defensa y promoción al voto, por haberle confiado este proyecto durante el proceso electoral, un cargo que atiende posterior a sus actividades como presidenta del DIF de Valle Nacional, donde trata de impulsar la unidad dentro del partido y con los candidatos para llegar fortalecidos en este proceso electoral venidero.

Así también, aclaró los rumores de que se iba a otro partido, o a participar en alguna planilla política, pues dijo que se mantiene dentro de Morena desde la construcción de su base y que en ningún momento aceptó este cargo como premio de consolación como se comenta, sino que dijo desempeñar su cargo por convicción tal y como lo ha venido haciendo desde que se consolido Morena como partido.

Por último, mencionó que se estará enfocando en su municipio para trabajar en pos de los candidatos de Morena como lo son Romeo Montenegro y Ángel Domínguez; quienes son los que le ha pedido trabajar coordinados para para tener el resultado esperado el próximo 6 de enero.

De esta manera, la ex aspirante Morenista regresa a las actividades política, confiando en desempeñar un buen papel por el cual la estructura partidista le designó en el Distrito 01 y el la región de la cuenca del Papaloapan.

