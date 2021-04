Panteones de Tuxtepec, siguen cerrados a pesar de cambio en semáforo epidemiológico

-La Jefa del área aseguró que siguen tomando en cuenta todas las medidas

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El cambio de color en el semáforo epidemiológico, de naranja a verde en el estado, no provocó cambios en las medidas de los panteones del municipio de Tuxtepec, ya que aún continúan cerrados a los ciudadanos.

La Jefa de panteones Gloria García Zeferino informó que las medidas siguen igual, esto es que los 2 panteones siguen cerrados, y solo permiten el acceso cuando se realiza una inhumación, con un número reducido de 10 familiares, y para dejar la cruz solo se permite pasar a 3 personas más.

Además de que cada 3 días que acuden los trabajadores a los cementerios, se mantienen limpiando las áreas, además de que se les proporciona lo necesario para que continúen trabajando.

Hasta el momento, dijo la funcionaria, que no les han notificado si pronto van a abrirlos con todas las medidas o si se mantendrán cerrados por un tiempo más, pero que esperan alguna instrucción por parte del cabildo.

Hay que recordar que los panteones han estado cerrados desde el inicio de la pandemia, hace más de un año, y desde ese entonces solo permiten el acceso al momento de una inhumación, a un número reducido de personas.

