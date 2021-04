Nuevo Órgano de Transparencia, garantiza combate frontal a la corrupción en Oaxaca: Fredie Delfín

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 19 de abril de 2021.- Las modificaciones al Artículo 114 de la Constitución Local, que dieron origen a un nuevo Órgano Garante de Transparencia, garantizan el uso adecuado y sin opacidad de los recursos públicos, aseguró el diputado Fredie Delfín Avendaño.

“Es importantísimo señalar que no estamos desapareciendo, sino transformando, el actual IAIPO por un nuevo Órgano que verdaderamente garantice el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, e incorpore el reconocimiento del buen gobierno”, precisó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

Explicó que dicha decisión se tomó tras un profundo diagnóstico realizado por el Congreso del Estado, en el que se encontraron serias deficiencias en dicho instituto y una absoluta falta de voluntad de servicio por parte de las y los servidores públicos.

“El marco jurídico del extinto IAIPO no cuenta con mecanismos administrativos ni jurídicos para sancionar el incumplimiento de las instituciones de dar acceso a la información; ni tampoco, con mecanismos para que la ciudadanía pueda exigir sus derechos”, enfatizó el legislador.

En entrevista de radio, el congresista explicó que la reestructuración, en cuanto a integrantes y funciones del nuevo organismo autónomo, amplía funciones y homologa los trabajos de transparencia estatales con los federales.

La LXIV Legislatura aprobó por mayoría, en la sesión del pasado 14 de abril, concluir el funcionamiento del IAIPO e iniciar con la construcción de una nueva Ley en materia de Transparencia para que el Nuevo Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno responda, de manera efectiva, a la demanda ciudadana para acceder a información que es de interés público.

Dicha Ley secundaria incluirá las normas y principios de buen gobierno, que vendrán a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas en todos los entes gubernamentales, estatales y municipales, para cumplir con la exigencia del pueblo sobre el ejercicio correcto y responsable de los recursos públicos y las acciones de gobierno.

En estas condiciones y, gracias a la reforma constitucional aprobada por las y los integrantes de esta Soberanía, el Estado de Oaxaca participará, de manera coordinada, en el concierto nacional del combate a la corrupción, a fin de garantizar el uso adecuado y transparente de los recursos públicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario