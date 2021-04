Implementa Coesfo acciones de atención inmediata a incendios forestales

-Se mantienen seis incendios forestales activos en Oaxaca

Comunicado

San Bartolo Coyotepec, Oax. 18 de abril de 2021.- Con el compromiso de proteger los bosques, y ante la temporada crítica de incendios forestales, la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), redobla esfuerzos para la atención inmediata de los siniestros.

Esta dependencia informa que a la fecha se contabilizan 132 incendios forestales en la entidad, de los cuales, al corte de las 15:15 horas de este domingo, seis se encuentran activos y 126 han sido liquidados.

Uno de los incendios se encuentra en la región Costa, en el municipio de Santa Catarina Juquila en el predio localizado en los límites con Santiago Yaitepec. El segundo incendio forestal se ubica en Valles Centrales en el Distrito de Zaachila en el municipio de San Miguel Peras.

El tercer incendio activo se encuentra en la región de la Sierra Sur en el distrito de Putla, en el municipio de Santa Cruz Itundujia en el predio “Zaragoza” y “La Victoria”; el cuarto siniestro se ubica en el Istmo en el distrito de Juchitán, en el municipio de San Miguel Chimalapa en el predio “La Correada”.

El quinto incendio activo se encuentra en la Mixteca en el distrito de Tlaxiaco, en el municipio de Santa María Tataltepec, en el predio “Límites con Santiago Tilantongo”, y el sexto incendio se ubica en la región Mixteca, en Nochixtlán, en el municipio de Santa Cruz Mitlatongo.

El Director General de la Comisión Estatal Forestal informó que los tres niveles de gobierno están atendiendo coordinadamente los diversos incendios forestales que se encuentran en el estado. En esta temporada crítica uno de los factores climatológicos que han hecho más adverso el combate de estos y otros incendios, han sido las inestables rachas de viento.

Manifestó que los brigadistas de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo) han acudido de forma oportuna a cada uno de los incendios presentados, también se ha contado con la colaboración de la Sedena, Guardia Nacional, Protección Civil, Conafor y por supuesto con los comuneros de las diferentes regiones.

A la par se han capacitado en este año un total de mil 315 personas en materia de prevención y combate de incendios, esto con la finalidad de que quienes se enfrenten a los siniestros cuenten con mayores conocimientos que le permitan enfrentar dichos incidentes.

