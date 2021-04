IEEA realizará examen de Acreditación, será presencial pero con todas las medidas

-Priorizarán a los estudiante que estén por terminar sus estudios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Del próximo 22 y hasta el 26 de abril, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) realizará la segunda jornada de acreditación e incorporación, sin embargo debido a la pandemia por el covid-19 será con un número reducido de adultos, y principalmente va dirigida a quienes estén por concluir sus estudios.

Por la pandemia, se tomarán las medidas necesarias cuidando a los educandos, por lo tanto están programando únicamente a 5 estudiantes por horario, al concluir su examen presencial, se sanitizarán las áreas y posteriormente continuarán con otros 5 adultos más.

Además se mantendrá el uso del cubrebocas, así como la aplicación de gel antibacterial, y con esto garantizar la salud de los educandos, que algunos son parte de este grupo vulnerable.

Al ser una jornada diferente, se dio prioridad a los educandos que están por concluir sus estudios, por lo tanto a través de la base de datos del instituto se está contemplando en esta jornada a estos educandos.

Si alguien requiere información sobre esta jornada y la documentación, podrá acercarse a algún técnico docente o enlace, o a la coordinación de zona y plazas comunitarias los días de la jornada para solicitar la información necesaria

