Habitantes de la colonia antiguo aeropuerto, exigen a gobierno del estado terminar obra

-Señalan que desde el 2019 se comprometió la obra, el atraso que llevan los trabajos es de 6 a 7 meses aproximadamente.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes de la colonia antiguo aeropuerto, se manifestaron la mañana de este lunes para exigir al gobierno del estado que concluya la obra de pavimentación de la calle Orquídeas, señalaron que falta la colocación de 36 luminarias, así como la introducción del cableado subterráneo.

La Presidenta del COMVIVE Lorena López González, indicó que fue en 2019 cuando el Gobernador del Estado hizo la entrega simbólica del recurso para la ejecución de la obra, sin embargo los trabajos iniciaron el 13 de abril de 2020, a un año de esto, dijeron los vecinos que el avance es lento y que el atraso es de aproximadamente entre 6 y 7 meses.

La obra consiste en la pavimentación de un kilómetro con una inversión de once millones de pesos, esta obra se realizaría en dos etapas, siendo la primera un tramo de 450 metros de pavimentación, el cableado subterráneo y la colocación de 36 luminarias, sin embargo dichas luminarias no han sido colocadas.

Agregó que el pasado 10 de abril tuvieron una reunión con personal de la SEGEGO, de SINFRA y de COPLADE, quienes quedaron de darles una respuesta la semana pasada, misma que no recibieron, por ello decidieron hacer este pronunciamiento, asimismo dijeron que en caso de no tener una respuesta a su petición, podrían llevar a cabo otras manifestaciones, como colocar lonas en distintos puntos y como última opción instalarían algunos bloqueos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario