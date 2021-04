Esta semana aplicarán segunda dosis de vacuna contra Covid en sierra sur y municipios conurbados a la capital oaxaqueña

-Autoridades piden no hacer filas anticipadas y no bajar la guardia pese a completar esquema de vacunación.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sinovac contra el Covid en la región de la sierra sur, para ello las autoridades federales determinaron atender esta zona en dos etapas, la primera comprende el lado de Villa Sola de Vega y Ejutla de Crespo, el miércoles se atenderá el lado de Miahuatlán de Porfirio Díaz.

En lo que se refiere a los municipios conurbados de la capital oaxaqueña, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer iniciará este martes 20 de abril, los municipios que serán atendidos son Cuilapam de Guerrero, San Sebastian Tutla, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán y San Andrés Huayapam.

Las autoridades informaron que se establecieron lineamientos para que la aplicación de esta segunda dosis se lleve de manera ordenada, para ello piden a la población no hacer filas anticipadas, pues afirman que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como con el personal de los centros integradores.

Finalmente mencionaron que a pesar de que los adultos mayores completen su esquema de vacunación, deben seguir cumpliendo con las medidas de prevención sanitarias, pues la pandemia aún no termina.

