Ejecuta Fiscalía General cateo en la Costa; asegura droga y detiene a una mujer

-Este operativo fue ejecutado por la Agencia Estatal de Investigaciones en inmediaciones de la colonia el Calvario

Oaxaca de Juárez, Oax., 19 de abril de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordinó y realizó un cateo en la región de la Costa, en un negocio ubicado en San Andrés Huaxpaltepec, distrito de Jamiltepec, donde se logró el aseguramiento de drogas y la detención de una mujer.

Este operativo fue ejecutado por la Agencia Estatal de Investigaciones en inmediaciones de la colonia el Calvario, perteneciente al referido municipio, donde dieron cumplimiento a la orden de cateo asentada en la causa penal 07/2021.

Durante este cateo se aseguraron envoltorios que contenían droga con característica de cristal, asimismo, se logró la detención de una persona del sexo femenino identificada como B. S. C., quien fue puesta a disposición del Ministerio Público de la FGEO, junto con la droga asegurada.

La Fiscalía General lleva a cabo acciones contundentes para hacer frente a la delincuencia y criminalidad en la entidad, garantizando justicia y paz social.

