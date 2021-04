1ra Casa del Artesano en Tuxtepec: “Un sueño hecho realidad”

-Cuenta con productos de más de 20 artesanos de la Región del Papaloapan



David Higareda

Después de mucho tiempo, por fin un sueño de muchos artesanos y personas que apoyan a la cultura, se vio hecho realidad con la inauguración de la 1ra Casa del Artesano en Tuxtepec Oaxaca.

La diseñadora Tuxtepecana Verónica Valis, quien es la encargada de este proyecto junto a un gran equipo y con el apoyo de más personas, inauguraron el pasado fin de semana “la casa del artesano”, el cuál reúne los productos de más de 20 artesanos de la región del Papaloapan , donde pondrán vender sus artesanías al público en general a un precio justo, ya que evitarán la reventa y por supuesto el “regateo”.

El “Malecón Paso Real”, es el espacio donde se instaló, un lugar emblemático en Tuxtepec, justo en el corazón de la ciudad y donde esperan que con el tránsito de las personas, se reactive la economía de este sector cultural.

Huipiles, artesanías, sombreros y un sin fin de prendas “etnomoda” (ropa típica estilizada”. es lo que se va a poder encontrar en esta casa que estará funcionando en horario de lunes a sábado de 9:00am a 2:00pm y domingo de 9:00am a 2:00pm.

Además todo el equipo de la casa del artesano también tiene el objetivo de reactivar el malecón con diversas actividades sociales y culturales, y comenzarán con los viernes y sábado de “Lotería Mexicana” donde los regalos serán artesanías, esto a partir de las 7:00pm.

