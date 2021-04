Panistas en Oaxaca marchan y exigen justicia por asesinatos de Ivonne Gallegos y Leonardo Díaz

-Estos hechos violentos se dieron al cumplirse el primer mes de Arturo Peimbert al frente de la Fiscalía General de Oaxaca.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Justamente hace un mes, un 18 de marzo, Arturo Peimbert Calvo era nombrado por el congreso del Estado como el nuevo Fiscal General de Oaxaca, 30 días después el Partido Acción Nacional (PAN) realizó una marcha por la justicia y seguridad, pues en este lapso, dos militantes han sido privados de la vida en hechos violentos.

Apenas dos días de haber asumido el cargo de Fiscal, Ivonne Gallegos fue asesinada en la desviación a Santo Tomás Jalietza sobre la carretera federal 175, ella era aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de Ocotlán de Morelos, apenas el 13 de abril, Leonardo Díaz, padre de la Diputada Federal y Presidenta del CDE del PAN en Oaxaca Natividad Díaz, fue privado de la vida, tras recibir varios impactos de bala, el hecho se registró sobre la avenida Símbolos Patrios en un negocio de venta de materiales para la construcción.

La marcha fue convocada por Acción Nacional, el punto de reunión fue el paseo Juárez el Llano, de ahí partieron rumbo al zócalo capitalino, en dónde hicieron un mitin y exigieron justicia por estos hechos, de las primeras personas en hablar fue Perla Woolrich, ex Secretaria de la Contraloría en el gobierno de Gabino Cué.

Ella dijo que la primera persona a la que hay que exigirle justicia es al Gobernador Alejandro Murat y en segunda instancia al Fiscal General, quien el día de su nombramiento, dijo que velaría por la seguridad de las mujeres y esclarecería los feminicidios.

Por su parte la Diputada Panista María de Jesús Mendoza, dijo que basta de la violencia hacia los políticos, exigió al gobierno federal y estatal que se haga justicia a todos los asesinados en el estado, la Diputada Federal por Tlaxcala Adriana Dávila dijo que hacer política en la actualidad genera el temor que se sentía en la década de los 70´s.

Leonardo Díaz Jiménez haciendo un esfuerzo para que no se le entrecortara la voz, dijo que el 13 de abril a las 14:50 le cambió la vida al enterarse que su padre había sido asesinado, dijo que le cortaron las alas, pero no la fuerza, mencionó que solo con balas de odio y la cobardía pudieron detener las buenas intenciones de su padre.

Juan Iván Mendoza, una persona cercana a Naty Díaz, dijo que irán con la bandera de la paz a las campañas locales y municipales, pidió a los candidatos y candidatas a cuidarse entre todos, a no confiarse, agregó que a nadie le gusta traer seguridad porque no son delincuentes y que no se vale que la política la quieran comparar con corrupción, porque la política no es obscuridad, sino una herramienta para servir y resolver los problemas de la ciudadanía.

A pesar de que el PAN va en coalición con el PRI y el PRD, ningún dirigente o candidato de estos partidos asistió a la marcha que convocó Acción Nacional, aunque de manera individual se han pronunciado en contra de estos hechos y exigiendo justicia para Ivonne Gallegos y para Leonardo Díaz.

