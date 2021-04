Intensifican búsqueda de Claudia Uruchurtu en Nochixtlán

-Participan la Guardia Nacional, la policía estatal y la Fiscalía General de Oaxaca.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, intensificaron la búsqueda de Claudia Uruchurtu, quien desapareció el pasado 26 de marzo en la explanada municipal de Asunción Nochixtlán, la búsqueda se amplió a otros municipios de la región mixteca.

El titular de la FGEO Arturo Peimbert Calvo, comentó que la segunda etapa de la búsqueda, contempla recorridos en diversos parajes y cañadas, así como la inspección de los panteones del municipio de Asunción Nochixtlán, en Huajuapan de León se llevó a cabo un foto volanteo en diversos puntos de ese municipio.

Esta búsqueda se realizó vía aérea y terrestre, también se contó con binomios caninos y se realizaron varias pruebas periciales para obtener indicios biológicos relacionados con la mecánica que generó la desaparición, Peimbert Calvo manifestó que la localización de Claudia Uruchurtu es una prioridad para la Fiscalía.

Agregó que se han citado a declarar a más de siete personas, entre ellas el comandante de la policía municipal de Asunción Nochixtlán y 4 elementos de la corporación, cabe recordar que Claudia Uruchurtu desapareció el pasado 26 de marzo luego de haber participado en una manifestación en contra de la autoridad municipal.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, ese día Claudia corrió por varias calles tratando de esconderse, sin embargo no lo logró y fue “levantada” por sujetos desconocidos quienes se la llevaron en una camioneta color rojo con rumbo desconocido, en días pasados Sara Uruchurtu, hermana de la víctima dijo que el caso de su hermana es un hecho que debe calificarse como desaparición forzada.

