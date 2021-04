Golpe de calor y semáforo verde, principal riesgo de enfermedad en la temporada: Jefatura de Salud en Tuxtepec

-Dijo que se deben seguir adoptando las medidas de prevención.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de Salud Municipal de Tuxtepec Abel Jiménez Jiménez Gómez, informó que hasta el momento no se han detectado enfermedades con respecto a los golpes de calor que se han registrado en los últimos días, sin embargo recomendó a la ciudadanía a seguirse protegiendo de los intensos rayos solares y a seguirse alimentando sanamente.

Pese a la situación del semáforo verde, dijo que no es momento de confiarse y seguir con las medidas preventivas, pues mencionó que el virus está latente y con las altas temperaturas existe el riesgo de que se sigan expandiendo los contagios, lo que pone en desventaja a los grupos vulnerables propensos a contraer esta enfermedad como los adultos mayores y personas diabeticas.

Así mismo, recomendó a la población que los alimentos que se consumen a diario se ingieran una sola vez y no guardarlos ya que por el calor genera bacterias, lo que ocasionaría enfermedades de infección estomacal, sumado a las altas temperaturas que acontecen en la región.

Reconoció que los contagios han estado reduciéndose en el municipio, sin embargo dijo que se corre el riesgo de una nueva cepa que pueda seguir entre la población tal y como ocurrió con la influenza, por lo que detalló que es necesario cuidar a sus adultos mayores para no crear otro problema mayor de salud.

Por último externó que el método más efectivo para hacer frente a la pandemia y al calor es la prevención, por lo que enfatizó que se deben seguir adoptando las medidas de prevención de estas enfermedades que son dañinas hasta para los menores de 5 años, por lo que dijo que son los padres de familia los que deben seguir con las recomendaciones para mantener a la familia a salvo.

