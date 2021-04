TEEO amonesta públicamente a Morena y a Jesús Romero por actos anticipados de campaña

-El ex aspirante a candidato informó que recurrirá a la justicia federal

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), impuso una amonestación pública a Morena y a Jesús Romero, quien fue aspirante a la candidatura de Morena a Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, la amonestación se dio por la comisión de actos anticipados de campaña.

En la sesión virtual efectuada este 16 de abril, los magistrados y magistradas acreditaron la distribución de un folleto denominado “El mero mero” con datos de identificación: “Año 1, número 1 octubre 2020”, en este folleto se difunde la imagen de Jesús Romero, también se comprobó la publicación de dos videos en las redes sociales del denunciado.

En el caso de Morena, el pleno del TEEO determinó que del folleto en cuestión obtuvo un beneficio, pues en la primera parte aparecía la imagen del Romero López siendo militante del partido, cuando se abordó el asunto, el representante de Morena negó la autoría del folleto y la militancia de Chucho Romero, sin embargo se comprobó que sí es militante del partido.

Por su parte Chucho Romero publicó en su cuenta oficial de twitter que la actuación de los magistrados del TEEO y de los consejeros de IEEPCO no es apegada a la legalidad y a la democracia, por ello dijo que recurrirá a la justicia federal, en dónde afirmó volverá a enmendar la plana por su abierta falta de honradez, honestidad y compromiso con los valores de la democracia.

Este es el twitt de Jesús Romero: “Pensar que magistrados del @TEEOax y consejeros del @ieepco actuarán con apego a la legalidad y la democracia es una solo una quimera. Hoy de nueva cuenta me “sancionan” con una amonestación pública, por lo cual recurriré a la justicia federal donde les volveremos a enmendar la plana por su abierta falta de honradez, honestidad y compromiso con los valores de la democracia. Ojalá pronto venga una reforma política-electoral que limpie estos organismos.

