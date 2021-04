Segunda Convocatoria para participar en la organización de las Elecciones 2021: IEEPCO

-Convocan a trabajar como persona Supervisora Electoral o Capacitadora Asistente Electoral Local.

Oaxaca, Oaxaca.- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) emite segunda convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar como Supervisora, Supervisor Electoral (SEL) y Capacitadora, Capacitador Asistente Electoral Local (CAEL), en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.

Será del 20 al 23 de abril del presente año el periodo para la recepción de solicitudes y documendos de las personas deseen particiapar en esta Segunda Convocatoria. De conformidad con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) 2020-2021; el reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL será operado a través de este Instituto.

Por lo que, el Instituto Electoral hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta convocatoria y formar parte del equipo de trabajo que colaborará en la distribución de los listados de ubicación e integración de casillas, en la recepción y almacenamiento de la documentación y los materiales electorales que se reciban en los órganos competentes del IEEPCO, en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación e integración de los documentos y materiales del distrito local asignado de las elecciones locales en Oaxaca, entre otras.

Cabe señalar que dicha convocatoria está dirigida específicamente a la ciudadanía que pretenda participar en los Distritos Electorales 09 Ixtlán de Juárez, 10 San Pedro y San Pablo Ayutla, 11 Matías Romero, 17 Tlacolula de Matamoros, 18 Sto. Domingo Tehuantepec, 20 Juchitán de Zaragoza, 21 Ejutla de Crespo, 22 Santiago Pinotepa Nacional, 23 San Pedro Mixtepec, 24 Miahuatlán de Porfirio Díaz, 25 San Pedro Pochutla.

Asimismo, para aumentar la Lista de reserva, se convoca a la ciudadanía en los Distritos Electorales 02 San Juan Bautista Tuxtepec, 04 Teotitlán de Flores Magón, 05 Asunción Nochixtlán, 07 Putla Villa de Guerrero, 08 H. Ciudad de Tlaxiaco, 14 Oaxaca de Juárez, 16 Zimatlán de Álvarez y 19 Salina Cruz.

Para realizar su registro correspondiente deberán acceder a la página www.ieepco.org.mx o acudir al cosejo distrital o municipal electoral del IEEPCO más cercano.

El Instituto informó que, de la primer convocatoria, presentaron el examen en el periodo que comprende del 10 al 12 de abril un total de dos mil 193 aspirantes de los cuales solo mil 696 lo acreditaron y actualmente se encuentran en la etapa de entrevista.





