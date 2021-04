Se reportan 62 pacientes nuevos con COVID-19, suman 361 casos activos: SSO

-Suman 45 mil 083 contagios acumulados y tres mil 366 fallecimientos

-Valles Centrales con el mayor número de casos activos, al notificar 203

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 16 de abril de 2021.- Este 16 de abril fueron reportados 62 contagios nuevos de COVID-19, lo que suma un total de 361 personas infectadas con el virus en etapa activa, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Indicaron que este viernes, en conjunto con la Federación se realizó una revisión de datos en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria (SISVER), en donde se corrigió la captura de 65 casos, que por error de la plataforma se encontraban como casos positivos por asociación; sin embargo, estos pacientes tenían pruebas de antígeno con resultado negativo, por lo que en la entidad se han registrado un total de 45 mil 083 confirmados acumulados.

Durante el informe diario del avance de la pandemia, la jefa del departamento de Promoción a la Salud, Martha Fabiola Medina Casas, mencionó que el número de muertes por la enfermedad derivada del virus SARS-CoV-2 en Oaxaca, ascendió a tres mil 366 personas, 10 más que el día de ayer, del total, mil 193 eran mujeres y dos mil 173 hombres.

La funcionaria señaló que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabilizó 30 mil 854 acumulados y mil 785 defunciones, Istmo tres mil 730 y 542 muertes, Tuxtepec dos mil 874 y 340 perdidas fatales, Costa dos mil 255 y 232 fallecimientos, Mixteca tres mil 799 y 321 víctimas mortales, Sierra mil 581 y 146 fallecimientos.

Precisó que se tiene el reporte de 72 mil 283 notificaciones acumuladas, en tanto, el número de negativos alcanzó los 22 mil 595 casos y cuatro mil 605 están como sospechosos, así también hay un global de 41 mil 356 personas que se han recuperado de la enfermedad infecciosa.

Asimismo, dijo que los casos nuevos agregados a las estadísticas de este viernes, corresponden a 28 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 16, Santa Cruz Xoxocotlán con siete y San Pedro Mixtepec Distrito 22 con cuatro, el resto con tres, dos y un paciente.

Añadió que Valles Centrales sumó 203 casos activos, seguido del Istmo con 56, Costa con 48, Mixteca con 25, Tuxtepec con 16 y Sierra con 13.

La red médica en la entidad se encuentra al 25.3% de capacidad, hay 151 personas hospitalizadas, de las cuales 16 son pacientes nuevos; cuatro nosocomios se encuentran al 100% de saturación.

Finalmente, pidió el compromiso de todas y todos los oaxaqueños para cumplir con las medidas sanitarias que se han establecido en la contención de COVID-19 como: usar adecuadamente el cubrebocas en todo momento, aplicar el distanciamiento social y hacer énfasis en el lavado de manos con agua y jabón, principalmente después de tocar objetos de uso común, y antes de tocarse la cara, nariz y ojos, con el fin de evitar el incremento de contagios.

