Realizan campaña para retirar basura en rio de Valle Nacional

-Reconocen las autoridades que el paso más difícil es concientizar a las personas para que ya no tiren basura.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Este sábado por la mañana un grupo de voluntarios de Valle Nacional y personal del ayuntamiento, iniciaron con la campaña de recolección de basura en la rivera del rio Valle Nacional, luego de las continuas denuncias por la contaminación de sus playas a causa de los bañistas.

Y es que esta situación se estaba saliendo de control, ya que por las altas temperaturas, además de la falta de agua potable en los hogares por la misma situación, la llegada de las personas a estas playas es casi obligatoria, lo que ocasiona también la llegada de basura que traen consigo.

Ante esto el director del sistema de Agua potable Orlando Roy Borja, señaló que es necesario sumar esfuerzos para limpiar el rio, pues reconoció que ha sido impresionante la cantidad de basura que se ha encontrado en la orilla del rio que cruza a lo largo de la población.

Reconoció que con estas acciones se ha dado el primer paso, sin embargo dijo que el más importante es la concientización de los visitantes que acuden a nadar al rio para que respeten el área, aunque reconoció que es un proceso que estará dando resultados lentamente una vez que los mismos pobladores lo entiendan.

Dijo que es necesario que el Cabildo realice algunas acciones para que se pueda sancionar a quien se le sorprenda tirando basura en esta zona, además de que los mismos vecinos denuncien a las personas que lo hagan.

Así también, informó que cada 15 días estarán haciendo este tipo de actividades, esperando que la misma ciudadanía contribuya al mejoramiento y mantenimiento del rio, evitando la basura y haciendo conciencia del daño que ocasionan a la ecología y a la vida silvestre que se encuentra en sus márgenes.

