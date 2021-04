Planilla negra protesta en asamblea de delegados del STPEIDCEO, exigen renovación de comité

-La asamblea se llevaba a cabo en un salón del municipio de Santa Lucía del Camino

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este sábado integrantes de la planilla negra del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), protestaron cuando se llevaba una asamblea en un salón del municipio de Santa Lucía del Camino.

Su principal petición es que se lleve a cabo la renovación del comité, además denunciaron que la actual dirigencia está tomando decisiones de manera arbitraria y unilaterales sin tomar en cuenta a la base trabajadora, señalaron que no fueron capaces de negociar con el Gobierno del Estado, pues no hubo incremento salarial.

Los manifestantes dijeron estar en desacuerdo en que el Secretario General Juan Ignacio Cruz Villavicencio continúe al frente de la dirigencia sindical, ya que señalaron que su interés es seguir obteniendo beneficios personales y como prueba fue haber cedido ante el gobierno del estado, por ello exigen que la renovación se lleve en los próximos días, ya que su periodo termina el próximo 23 de abril.

Y es que el gobierno del estado dio a conocer que este viernes se firmó el convenio salarial y de prestaciones económicas 2021 con la dirigencia del STPEIDCEO, quien manifestó que la Base trabajadora del sindicato está comprometida con el Estado: “Gobernador y sociedad oaxaqueña, tengan la certeza que la Base trabajadora somos sus aliados y recibimos estos incrementos agradeciendo la calidad y calidez de nuestro mandatario con que se ocupa de los trabajadores”.

Cabe mencionar que en el comunicado emitido por el Gobierno del Estado se menciona el porcentaje del aumento directo al salario y a las prestaciones, en el acto celebrado en palacio de gobierno estuvieron presentes además del Gobernador Alejandro Murat, la Presidenta de la Diputación Permanente Griselda Sosa y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Eduardo Pinacho Sánchez.

