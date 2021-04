Morena le falló al país, debe haber pluralidad en el congreso: Antonio Amaro

–El Candidato de la Coalición “Va por México” reconoció que sigue habiendo un efecto obradorista

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En esta elección seguirá habiendo el efecto López Obrador, pero el efecto Morena no, esto debido a que el partido le falló al país, así lo manifestó el Candidato de la Coalición “Va por México” a Diputado Federal por el distrito 01 con cabera en Tuxtepec Antonio Amaro Cancino.

Refirió que considera que el obradorismo no está mal porque sigue habiendo buenas propuestas como el combate a la corrupción, la cual dijo se van a apoyar, sin embargo mencionó que Morena le falló al país, pues es un partido que debe tener propuestas propias, además de que debe entender que la división de los poderes es para evitar que haya decisiones unilaterales de parte de una persona.

Agregó que en las decisiones del país se encona la violencia, el rencor, la venganza y el odio, debe haber una cámara de diputados equilibrada que evite tomas de decisiones equivocadas que lastimen y perjudiquen al país, sobre todo porque en caso de que Morena obtenga la mayoría en el congreso federal, no habrá debates que permitan mejorar las propuestas, afirmó Amaro Cancino.

El candidato de Va por México mencionó que el actual gobierno ha llevado a cabo buenas acciones como la construcción de caminos a las cabeceras municipales, a este proyecto dijo, debe asignarse mayor presupuesto, al igual que al programa de apoyo a los jóvenes, para que puedan iniciar sus propios negocios y volverse generadores de empleos.

Estas declaraciones las hizo en su visita que hizo a la cuidad de Oaxaca de Juárez, para participar en la toma de protesta de los coordinadores distritales y municipales del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario