Advierten habitantes de Huazantlán del Río, posibles nuevos hechos violentos

-Denuncian que están obligando a la población a firmar hojas en blanco y quien se niegue es golpeado y amenazado con ser expulsado de la comunidad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Comité de Víctimas y Sobrevivientes de Huazantlán del Río, denunciaron tener temor de que se vaya a presentar un nuevo hecho violento este domingo en esta comunidad del municipio de San Mateo del Mar, ya que señalan que están obligando a los pobladores a firmar una hoja en blanco.

El vocero del comité Juan Carlos Pascual, comentó que en días recientes un grupo de personas identificadas como integrantes de un grupo paramilitar encabezado por el agente municipal José Luis Chávez Salinas, están recorriendo las calles de la comunidad para que las personas firmen hojas en blanco, quienes se nieguen es agredido y amenazado con ser expulsado de la población.

Por todo esto piden la intervención del Gobierno del Estado para que no sea cómplice de este grupo paramilitar, incluso pidieron que envíen elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional para que haya seguridad en esta zona del istmo de Tehuantepec.

El vocero comentó que desde que se dio la masacre el pasado 21 de junio de 2020, solo han tenido tres acercamientos con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), instancia que dijeron no ha dado resultados con relación a la detención de los posibles responsables de los hechos violentos, además refirió que con el cambio de Fiscal se han alentado aún más las investigaciones.

Cabe recordar que el 21 de junio de 2020 fueron asesinadas 15 personas, luego de que un personas armadas llegó a desalojar a un grupo de mujeres que tenían una protesta en la agencia municipal, quienes anteriormente habían sido encarceladas sin razón alguna, en aquella ocasión varios cuerpos fueron calcinados.

