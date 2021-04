Selena sigue siendo la reina, hoy hubiera cumplido 50 años

-El día de hoy la llamada reina del Tex Mex estaría cumpliendo 50 años de vida y tal vez cosechando logros como los que aquí se reseñan

EL UNIVERSAL

A los 23 años Selena Quintanilla estaba convertida en una figura sobresaliente en la música regional mexicana, estaba a punto de entrar al mercado anglosajón, era ya un referente en la moda y arrasaba con las listas de popularidad y los premios dentro de su género musical, incluidos los Grammy; pero su asesinato puso fin a su prolífica carrera pero no a su legado, que sigue dando frutos y conquistando seguidores para esta super estrella que el día de hoy hubiera llegado a los 50 años de edad.

Su música sigue siendo de las más escuchadas, aún a 25 años de distancia de darse a conocer su último álbum Dreaming of You; hasta la fecha ha vendido más de 65 millones de discos. Las plataformas digitales tampoco han permanecido indiferentes al fenómeno, en Spotify las reproducciones de la música de Selena subieron un 260%, su canal de Youtube tiene un año de creado, hasta el momento tiene más de dos millones de suscriptores, pero cuenta con 1,777,435,213 reproducciones, sus cuentas en redes sociales tienen 4.6 millones de seguidores en Facebook y 1.3 millones en Instagram.

