Requiere con urgencia Valle Nacional un nuevo pozo carcamo para evitar padecimientos de agua potable: SOMAPAV

-Dijo que por el tiempo es imposible que sea en esta administración, sin embargo se estaría elaborando un proyecto con la aprobación de la CONAGUA para que en la siguiente administración sea una prioridad.

Alex Morales

Después de varios días de escasez de agua potable en Valle Nacional debido a la época estiaje, el director del sistema operativo municipal de agua potable Orlando Roy Borja, reconoció que el esfuerzos realizado para abastecer del vital líquido al casco urbano y las colonias ha sido rebasado debido al bajo nivel del rio y a la inoperatividad de los pozos cargamos por esta misma situación.

Explicó que la CONAGUA ha dado a conocer sobre la urgencia de construir un nuevo pozo carcamo o pozo profundo para el abastecimiento del vital líquido en la población, sin embargo comentó que se requiere de un proyecto estructurado y que ve complicado que en esta administración se vaya a realizar, por lo que espera que el proyecto se vaya realizando para que en la próxima administración pueda tener luz verde y construirse.

También mencionó que los tanques elevados que existen están abasteciendo solamente a un 30% de la población, por lo que dijo que es proyecto que se requiere de prioridad para que las familias Vallenses no sigan padeciendo de agua potable.

Así mismo explicó que ya se están atendiendo a las colonias con pipas de agua, la intención es que se les de un uso adecuado y regarla, así también comentó que si requieren de pipa en sus colonias se lo hagan saber, para que cuenten con este servicio tan importante y más en estas fechas de altas temperaturas.

